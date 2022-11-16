Epic Games indirimleri ne zaman? Epic Games indirim tarihleri 2022

Popüler dijital oyun dağıtımcılığı ve video oyun geliştiriciliğini yapan Epic Games'in bir sonraki indirim haftasının ne zaman geleceği oyuncular tarafından "Epic Games indirimleri ne zaman?" şeklinde araştırılıyor. Peki, Epic Games indirimleri ne zaman? Epic Games indirim tarihleri ne zaman 2022? Detayları haberimizde…