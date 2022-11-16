Epic Games indirimleri ne zaman? Epic Games indirim tarihleri 2022
Gamegar Haberleri
Popüler dijital oyun dağıtımcılığı ve video oyun geliştiriciliğini yapan Epic Games'in bir sonraki indirim haftasının ne zaman geleceği oyuncular tarafından "Epic Games indirimleri ne zaman?" şeklinde araştırılıyor. Peki, Epic Games indirimleri ne zaman? Epic Games indirim tarihleri ne zaman 2022? Detayları haberimizde…
Epic Games'in yıl boyunca oyuncuları devindirecek indirim tarihlerinin ne zaman geleceği merak ediliyor. Epic Games'in indirimleri ne zaman başlıyor? Epic Games Store indirim tarihleri ne zaman? Epic Games Kara Cuma indirimleri ne zaman? Epic Games kış indirimleri ne zaman? İşte detaylar…
EPIC GAMES İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
- Epic Games Cadılar Bayramı İndirimi: 18 Ekim – 1 Kasım 2022
- Epic Games Kara Cuma İndirimleri:23 Kasım – 30 Kasım 2022
- Epic Games The Game Awards İndirimi: Aralık 2022
- Epic Games Kış İndirimi: 15 Aralık – 5 Ocak 2023
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