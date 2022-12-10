Death Stranding 2 resmi olarak duyuruldu. Kojima Productions imzalı yapım The Game Awards'da bir fragman videosu ile ilk kez gösterildi.

Death Stranding 2 resmi olarak duyuruldu. Kojima Productions imzalı yapım The Game Awards'da bir fragman videosu ile ilk kez gösterildi.

Kojima Productions'ın geliştiriciliğini üstlendiği Death Stranding farklı yapısı ve genel oyun formüllerinden uzak yönleriyle oyun dünyasının en ilginç yapımlarından biri olarak kabul ediliyor. Yapım oyuncuları Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan ve insanları birbirinden uzaklaştıran bir fenomenin arasında kargoculuk yapmaya davet ediyor. Fakat oyuncuların birbirlerine bağlandığı Death Stranding'in öyküsü henüz bitmemiş gibi görünüyor.

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Bu sene mayıs ayında ilk oyunda ana karakter Sam Bridges'e hayat veren Norman Reedus'un bir röportajda ikinci oyun için çalışmalara başladıklarını belirtti. Mayıs ayından ünlü oyun yönetmeni Hideo Kojima'dan ve kuruculuğunu üstlendiği Kojima Productions'tan resmi bir açıklama gelmedi.

Fakat yönetmenin son dönemde sosyal medya hesaplarında paylaştığı ipuçlarının yeni bir Death Stranding oyununu işaret ettiği ortaya çıktı. Beklenen duyuru ise The Game Awards 2022'de geldi.

The Game Awards 2022'de yeni oyunun uzun bir gösterimi yapıldı. Death Stranding 2 fragmanında Fragile'ın bir bebekle birilerinden kaçmaya çalıştığı görülüyor. Arka planda önceki oyunun kötü karakteri Higgs'ı seslendiren Troy Baker'ın sesiyle 'BB's Theme' şarkısını dinlerken, akıllarda soru işareti bırakan pek çok sahneyi ve yeni 'fenomenleri' de gözler önüne seriyor.

Fragmanın sonlarına doğru ise ilk oyunun ana karakteri Sam Bridges daha yaşlı bir görüntüyle bizleri karşılıyor. Kapanışı da yandaşlarıyla birlikte bu oyunun kötü karakteri olarak tahmin edebileceğimiz biri ve 'Bağlanmalı mıydık?' yazısı yapıyor.

Fragmanın ardından sahneye çıkan Hideo Kojima yeni oyunu hakkında açıklama yaptı. Ünlü yönetmen sahneye çıkarak "Pandemiyi deneyimledikten sonra her şeyi en baştan yazdım" ifadelerini kullandı ve "Yine bir kehanette bulunmak istemedim" dedi. Kojima aynı zamanda fragmanı bizzat düzenlediğini ve çözülmeyi bekleyen pek çok detayın bulunduğundan bahsetti.

Death Stranding 2 çıkış tarihi konusunda bir açıklama gelmedi. Fakat oyun dünyasının ünlü ismi oyunun isminin geçici bir proje ismi olduğunu sözlerine ekledi.