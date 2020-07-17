Gambiya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL bir hafta uzatıldı Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir hafta daha uzatıldı.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) bir hafta daha uzatıldı. Gambiya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle salgını önlemek için daha önce ilan edilen OHAL'in bir hafta uzatıldığını belirtildi. Uzmanların Kovid-19 ilgili araştırmaları devam ederken halkın salgına karşı kendilerini korumasını gerektiğini ifade edildi. Gambiya'da şu ana kadar 74 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaynak: AA