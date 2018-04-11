Galatasaray-Reyer Venezia Basketbol Maçının Ardından - Liberalotto ve Micovic

Reyer Başantrenörü Andrea Liberalotto, Galatasaray karşısında çok kötü bir savunma performansı ortaya koyduklarını söyledi.

Sonuçtan dolayı sarı-kırmızılı ekibi tebrik eden Liberalotto, "Rakibimiz bugün maçın başından sonuna kadar dominant bir performans sergiledi. Biz ise çok fazla top kaybı yaptık. Savunmada baskıya karşılık veremedik. Bunda taraftarın da etkisi vardı." dedi.

İkinci maçta daha iyi bir performans ortaya koyma mecburiyetinde olduklarını dile getiren İtalyan teknik adam, "İşimiz kolay görünmüyor. Bugün 90 sayı yedik ve bu bizim standartlarımızın çok üzerinde. Hücum yönünde oyuncularıma söyleyebileceğim bir şey yok ama savunmada çok kötüydük. Burada 90 sayı yemeyi hiç beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibinin Sırp oyuncusu Milica Micovic ise salon atmosferinden etkilendiklerini aktararak, "Taraftarları tebrik ediyorum. İnanılmaz bir atmosfer vardı ve takım olarak bundan etkilendik. Bu tip bir atmosferde tecrübe sahibi değiliz. Top kayıplarını ve savunma hatalarını buna bağlıyorum. İkinci maçta daha iyi yapabileceğimiz şeyler var. Evimizde elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.