Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
23.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:30
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar, Kovid-19 PCR testinden geçti. Gerçekleştirilen testler sonrası bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edildi.
Klinik şikayeti olmayan çalışan için izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.
Kaynak: AA