Galatasaray'ın Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın 21 kişilik kamp kadrosu da açıklandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana sarı-kırmızılı futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı için bugün saat 16.00'da uçakla Trabzon'a hareket edecek. Kafile daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçerek bu kentte kampa girecek.KADRO AÇIKLANDIBu arada, Galatasaray'ın Rizespor karşılaşması kamp kadrosu da açıklandı. 21 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Kaynak: DHA