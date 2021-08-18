Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosu belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosu belli oldu
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Danimarka temsilcisi Randers'e konuk olacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Danimarka temsilcisi Randers'e konuk olacağı ilk maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda, Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle dünkü antrenmana alınmayan ve sarı kart cezalısı olan Marcao, UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan yeni transfer Victor Enok Nelsson ile Oğulcan Çağlayan yer almadı.

Karşılaşma için bugün özel bir uçuşla Danimarka'nın Aarhus kentine gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza
Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım
Son Dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao özür diledi: Hakkımda verilecek tüm kararlara saygılıyım
Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Kibariye Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Mert Günok Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosu belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 09:46:31. #1.14#

title