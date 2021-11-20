Galatasaray derbinin ilk yarısında skoru alma hedefinde

Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Mutlak galibiyet parolasıyla mücadeleye hazırlanan sarı-kırmızılılarda, milli takımlarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama da dün ilk kez takımla birlikte çalıştı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, taraftarın da desteğiyle takımı karşılaşmaya baskılı başlatmak istiyor. Yaklaşık iki haftadır yardımcılarıyla beraber derbinin şifreleri üzerinde çalışma yapan tecrübeli teknik adam ilk yarıdan maçı koparma hedefinde.

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Galatasaray'ın derbiye; Muslera; Yedlin, Marcao, Nelson, van Anholt, Berkan, Cıcaldau, Feghoulı, Halil; Kerem ve Mohamed 11'i ile çıkması bekleniyor

Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor Haberleri

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