Galatasaray'da Denizlispor maçının hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da Denizlispor maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray'da Denizlispor maçının hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Peter Etebo, antrenmanda takımla birlikte çalıştı - Galatasaray, Süper Lig'in 41'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Peter Etebo, antrenmanda takımla birlikte çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 41'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.  

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Bu arada karantina süresi tamamlanan ve 10. gün testinde negatif sonuca ulaşılan Peter Etebo, antrenmanda takımla birlikte çalıştı.  Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed'in tedavisine başlandı. 

Galatasaray, Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 14.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30'da özel uçakla Denizli'ye hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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