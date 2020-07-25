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Galatasaray'a koronavirüs çelmesi

Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonuna da şampiyonluk parolasıyla başladı.

Galatasaray'a koronavirüs çelmesi
25.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:26

Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonuna da şampiyonluk parolasıyla başladı.

Geçen sezon 3 kupa kazandığı kadrosuna Jean Michael Seri, Mario Lemina, Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Mor, Steven Nzonzi, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı ve Şener Özbayraklı'yı dahil eden Galatasaray için bu sezon iyi başlamadı.

Özellikle ilk 7 haftada önemli puan kayıpları yaşayan sarı-kırmızılı takım, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayabildi. Sonraki süreçte de istikrarsız bir görüntü çizen Galatasaray, devre arasına lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi.

Devre arasında Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika transferlerini yapan Galatasaray, ikinci yarıya iyi bir giriş yaptı.

İkinci yarıda 18 ile 25. haftalar arasında 8 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakipleriyle arasındaki farkı eritti. Galatasaray, 25. haftayı lider Trabzonspor ile averajla ikinci Medipol Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3. sırada kapattı.

Salgın sonrası çöküş

Galatasaray, koronavirüs salgını döneminde arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk iddiasını kaybetti.

Çin'de 2019'un sonunda çıkan koronavirüs salgını, şubat ayının sonlarında tüm dünyada etkisini artırmaya başladı. Türkiye'deki ise ilk Kovid-19 vakası 10 Mart'ta tespit edildi.

Koronavirüs salgını etkisiyle yaşanan belirsizliklerin gölgesinde Galatasaray ilk maçına 15 Mart'ta Beşiktaş derbisiyle çıktı. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan 26. hafta müsabakası, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'daki kötü gidişatın başlangıcı oldu.

Hızla yayılan koronavirüs nedeniyle Süper Lig'de 26. hafta müsabakalarının ardından ara verildi. Yaklaşık 3 ay maç oynanmayan lig, 12 Haziran'da yeniden başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, koronavirüsün görülmeye başladığı 10 Mart'tan sonra çıktığı 9 müsabakada sadece 1 galibiyet elde edebildi, dörder beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu süreçte Beşiktaş, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu dönemdeki tek galibiyetini Göztepe karşısında aldı.

Başkan hastalandı, Terim ve yöneticiler koronavirüse yakalandı

Galatasaray, pandemi sürecinde arka arkaya üzücü haberlerle sarsıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte, 15 Mart'ta oynanan Beşiktaş derbisinden yaklaşık 1 hafta sonra teknik direktör Fatih Terim ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay koronavirüse yakalandı.

Salgın döneminde başkan Mustafa Cengiz de sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Cengiz, arka arkaya beyin ve mide ameliyatları geçirirken, uzun süre hastanede tedavi gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı

Galatasaray, bu sezon mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Türkiye'nin Avrupa arenasındaki en tecrübeli ve başarılı takımı konumunda bulunan Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı ve grubunu 2 puanla son sırada tamamladı.

Grubu galibiyet elde edemeden bitiren sarı-kırmızılı takım, 16. kez yer aldığı "Devler Ligi"nde en kötü ikinci performansını tekrarladı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en az puanı 2014-2015 sezonunda 1 puan kazanarak elde etmişti. Sarı-kırmızılı takım, "Devler

Ligi"inde ilk kez boy gösterdiği 1993-1994'te de bu sezonki gibi grup aşamasını 2 puanla tamamlamıştı.

Şampiyonlar Ligi maçlarında bir kez ağları havalandıran Galatasaray, ayrıca bu sezon grup aşamasında en az gol atan takım oldu.

Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 18 kez şampiyon olduğu organizasyona bu sezon 5. turda dahil oldu. Bu turda TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u eleyen Galatasaray, son 16 turunda da Çaykur Rizespor'u devre dışı bıraktı ve çeyrek finale çıktı.

Galatasaray çeyrek finalde eşleştiği Aytemiz Alanyaspor'a elenerek kupaya veda etti.

Yeni oyuncuların çoğundan verim alamadı

Galatasaray, bu sezon kadrosuna dahil ettiği oyuncuların çoğundan istediği verimi alamadı.

Sarı-kırmızılı takım sezon başında Jean Michael Seri, Mario Lemina, Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Mor, Steven Nzonzi, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Okan Kocuk, Taylan Antalyalı, Şener Özbayraklı ve Valentine Ozornwafor'u, devre arasında da Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı transfer etti.

Sezon başında aldığı isimlerden Valentine Ozornwafor'u oynatmadan kiralık gönderen Galatasaray, devre arasında Emre Mor ve Steven Nzonzi ile yollarını ayırdı, Ryan Babel'i de Ajax'a kiraladı.

Sarı-kırmızılılarda Falcao, Andone ve Lemina yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle birçok maçta takımlarını yalnız bırakırken, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Şener Özbayraklı ise fazla süre bulamadı.

Devre arasında kiralanan Henry Onyekuru sıtma rahatsızlığı nedeniyle ligde ikinci yarının başındaki ilk iki maçı kaçırırken, sözleşmesinin sona ermesinden dolayı sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala kulübü Monaco'ya döndü.

Yine bu dönemde alınan Jesse Sekidika da fazla forma giyemedi.

Sakatlıklardan yakasını kurtaramadı

Galatasaray'da kötü performansın en büyük sebebi önemli futbolcuların yaşadığı ağır sakatlıklar oldu.

Kasım ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan Christian Luyindama sezonu kapattı.

Çapraz bağlarından iki kez sakatlanan Rumen futbolcu Florin Andone sadece 12 resmi maçta görev alırken, Falcao aşil tendonu ve adale, Lemina da baldırındaki sakatlık nedeniyle çok sayıda maç kaçırdı.

Ligin 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kaleci Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasıyla sarı-kırmızılılar yeri doldurulamaz bir isim kaybetti.

Galatasaray'da geçen sezonun son bölümünde sakatlanan Emre Akbaba, bu sezonun devre arasında sahalara döndü.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Marcao ve Saracchi de ciddi sakatlıklar geçirdi.

Tek teselli deplasmandaki Fenerbahçe galibiyeti

Galatasaray'ın bu sezonki tek tesellisi Fenerbahçe deplasmanında alınan tarihi galibiyet oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, rakibini Kadıköy'de 20 yılı aşkın süre sonra mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Hürriyet

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