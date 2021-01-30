Gala Gölü Milli Parkı'nda avlanan 2 kişiye 160 bin 930 lira ceza verildi
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Gala Gölü Milli Parkı'nda avlanan 2 kişiye 160 bin 930 lira ceza verildi

30.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:40
Gala Gölü Milli Parkı'nda avlanan 2 kişiye 160 bin 930 lira ceza verildi

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda avlandığı tespit edilen 2 kişiye toplam 160 bin 930 lira ceza uygulandı.

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda avlandığı tespit edilen 2 kişiye toplam 160 bin 930 lira ceza uygulandı.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İpsala ve Enez jandarma komutanlıkları ile Keşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, mutlak koruma alanı olan Gala Gölü Milli Parkı'nda drone ile denetim yaptı.

Denetimlerde, avda kullanıldığı değerlendirilen göl içerisindeki 2 kayık ile 51 plastik ördeğe el konuldu. Ayrıca gölde farklı noktalarda bulunan 4 güme yerinden söküldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, kaçak avlandığı belirlenen 2 kişiye 2872 sayılı Çevre Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 160 bin 930 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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