G77+Çin Grubu dönem başkanlığı devir teslim töreni - NEW
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G77+Çin Grubu dönem başkanlığı devir teslim töreni - NEW

Törenden detaylar Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin konuşması NEW YORK - Güney Amerika ülkesi Guyana, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun dönem başkanlığını Filistin'den devraldı.

16.01.2020 08:28 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:30
G77+Çin Grubu dönem başkanlığı devir teslim töreni - NEW

Törenden detaylar

Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin konuşması NEW YORK - Güney Amerika ülkesi Guyana, New York'ta (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun dönem başkanlığını Filistin'den devraldı. Törene, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: G77+Çin Grubu dönem başkanlığı devir teslim töreni - NEW
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