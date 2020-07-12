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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Baran EraslanAdanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Savaş Polat, Celil Yüksel, Umut Sözen, Mustafa Gökay Eğer, Bagayoko, Ahmet Dereli (Dk. 83 İbrahim Aksu), Mbilla (Dk. 64 Eze), Roni (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig
12.07.2020 19:49 | Son Güncelleme: 12.07.2020 20:24

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Baran Eraslan

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı, Savaş Polat, Celil Yüksel, Umut Sözen, Mustafa Gökay Eğer, Bagayoko, Ahmet Dereli (Dk. 83 İbrahim Aksu), Mbilla (Dk. 64 Eze), Roni (Dk. 71 Eren Keleş)

Hatayspor: Akın Alkan, Sadi Karaduman (Dk. 74 Soner Örnek), Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Ouali (Dk. 46 Caner Hüseyin Bağ), Selim Ilgaz (Dk. 46 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 63 Hamza Gür), Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın (Dk. 71 Rahman Buğra Çağıran), Rayane

Goller: Dk. 59 Roni (Adanaspor), Dk. 78 Barbosa, Dk. 89 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 54 Umut Sözen, Dk. 85 Eze (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Bagayoko (Adanaspor), Dk. 90+9 Barbosa (Hatayspor)

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Hatayspor, normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Kaynak: AA

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