Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Giresun AtatürkHakemler: Cihan Aydın, Utku Tunavelioğlu, Ali TunaGiresunspor: Adriano, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Murat Akça, İshak Doğan, Milinkovic (Dk. 70 Tanase), Bekir Yılmaz, Muhayer Oktay (Dk. 46 Rusescu), Del Valle, Ahmet İlhan Özek (Dk.

23.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:08
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: , Utku Tunavelioğlu, Ali Tuna

Giresunspor: Adriano, Uğur Akdemir, , Murat Akça, İshak Doğan, Milinkovic (Dk. 70 Tanase), Bekir Yılmaz, Muhayer Oktay (Dk. 46 Rusescu), Del Valle, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Renan Foguinho), Özgür Can Özcan

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Atilla Özmen, Batuhan İşçiler, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Berat Aydoğdu, Malle, Anıl Taşdemir (Dk. 80 Abdülkadir Kayalı), Hodzic (Dk. 46 Rahmi Anıl Başaran), Foxi (Dk. 88 Ezeh), Mrsic, Otoo

Goller: Dk. 22 Batuhan İşçiler, Dk. 45 Mrsic (penaltıdan), Dk. 59 Rahmi Anıl Başaran (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Adriano, Dk. 48 Özgür Can Özcan, Dk. 66 Numan Çürüksu, Dk. 69 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 17 Hodzic, Dk. 48 Malle (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, deplasmanda Giresunspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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