23.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:44

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Yalçın Ayhan (Dk. 46 Alihan Kubalas), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 64 Moke), Faty, Canteros, Aydın Karabulut (Dk. 25 Cebrail Karayel), İlhan Parlak, Orgill

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini (Dk. 80 Cafer Tosun), Yusuf Sarı, Obi Mikel, Sosa (Dk. 64 Doğan Erdoğan), Nwakaeme (Dk. 73 Fıratcan Üzüm), Sörloth

Goller: Dk. 6 Sörloth, Dk. 49 Yusuf Sarı, Dk. 56 Nwakaeme (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+1 Faty (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 9 İlhan Parlak, Dk. 36 Canteros, Dk. 89 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Dk. 40 Yusuf Sarı, Dk. 79 Campi (Trabzonspor)

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.

49. dakikada gelişen Trabzonspor atağında sol kanatta topla buluşan Nwakaeme meşin yuvarlağı diğer kanattaki Yusuf Sarı ile buluşturdu. Bu futbolcu önündeki oyuncuyu geçtikten sonra vuruşunu yaptı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

55. dakikada Canteros'un sağ taraftan ceza alanı içine yaptığı ortada ön direkte iyi yükselen Alihan Kubalas'ın kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

56. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ceza alanı içine gönderdiği topla arka direkte buluşan Nwakaeme, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

62. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kale alanı içine yaptığı ortada bomboş pozisyonda toplu buluşan Campi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü.

72. dakikada Orgill'in pasıyla ceza alanına hareketlenen Moke'nin şutunda, top kalecide kaldı.

75. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında kendi yarı alanından topla çıkan Yusuf Sarı, kaleciyi de geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak araya giren Pazdan golü engelledi.

Müsabakayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

Kaynak: AA