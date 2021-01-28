Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
28.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:59
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16'ncı, 2, 3 ve 4. gruplarda da 18. hafta karşılaşmaları yapıldı.
Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16'ncı, 2, 3 ve 4. gruplarda da 18. hafta karşılaşmaları yapıldı.
1. Grup'ta Bucaspor 1928, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta da Bursa Yıldırımspor liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BUCASPOR 1928
|16
|11
|3
|2
|34
|11
|36
|2.DİYARBEKİRSPOR
|16
|11
|3
|2
|23
|11
|36
|3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR
|16
|9
|2
|5
|24
|11
|29
|4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|16
|8
|3
|5
|22
|17
|27
|5.OFSPOR
|16
|7
|5
|4
|23
|20
|26
|6.BELEDİYE DERİNCESPOR
|16
|6
|6
|4
|22
|14
|24
|7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR
|16
|6
|5
|5
|22
|21
|23
|8.FATSA BELEDİYESPOR
|16
|6
|5
|5
|14
|15
|23
|9.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|16
|5
|4
|7
|18
|16
|19
|10.1877 ALEMDAĞ
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|19
|11.ARTVİN HOPASPOR
|16
|5
|3
|8
|21
|32
|18
|12.KIZILCABÖLÜKSPOR
|16
|4
|5
|7
|17
|22
|17
|13.PAYASSPOR
|16
|4
|4
|8
|19
|23
|16
|14.ÇANKAYA FK
|16
|5
|1
|10
|13
|27
|16
|15.ANTALYA KEMERSPOR
|16
|3
|5
|8
|15
|28
|14
|16.MANİSASPOR
|16
|1
|6
|9
|11
|24
|9
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.FETHİYESPOR
|15
|9
|2
|4
|30
|11
|29
|2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|15
|9
|2
|4
|29
|11
|29
|3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|15
|8
|4
|3
|21
|13
|28
|4.YOMRASPOR
|15
|6
|6
|3
|21
|16
|24
|5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|6
|6
|3
|16
|15
|24
|6.CEYHANSPOR
|15
|6
|4
|5
|22
|27
|22
|7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|15
|5
|6
|4
|21
|15
|21
|8.KAHTA 02 SPOR
|15
|5
|5
|5
|21
|15
|20
|9.MARDİN FOSFATSPOR
|15
|5
|5
|5
|19
|16
|20
|10.TEKİRDAĞSPOR
|16
|4
|6
|6
|19
|19
|18
|11.İSKENDERUN FK
|15
|5
|3
|7
|15
|23
|18
|12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI
|15
|4
|5
|6
|15
|19
|17
|13.AĞRI 1970
|15
|5
|2
|8
|11
|23
|17
|14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR
|15
|3
|7
|5
|14
|22
|16
|15.KARAMAN BELEDİYESPOR
|15
|3
|6
|6
|20
|22
|15
|16.TOKATSPOR
|15
|4
|3
|8
|11
|28
|15
|17.YOZGATSPOR 1959
|15
|2
|6
|7
|10
|20
|12
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.SOMASPOR
|17
|11
|5
|1
|36
|16
|38
|2.İÇEL İDMANYURDU
|17
|10
|4
|3
|25
|8
|34
|3.ESENLER EROKSPOR
|17
|10
|3
|4
|32
|16
|33
|4.ISPARTA 32
|17
|8
|5
|4
|29
|18
|29
|5.KARŞIYAKA
|17
|8
|5
|4
|21
|14
|29
|6.ÇATALCASPOR
|17
|8
|5
|4
|21
|16
|29
|7.ÇARŞAMBASPOR
|17
|7
|7
|3
|20
|12
|28
|8.ŞİLE YILDIZSPOR
|17
|6
|6
|5
|21
|21
|24
|9.ALTINDAĞSPOR
|17
|6
|5
|6
|14
|16
|23
|10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK
|17
|4
|7
|6
|11
|15
|19
|11.GÖLCÜKSPOR
|17
|5
|4
|8
|9
|14
|19
|12.OSMANİYESPOR FK
|17
|6
|3
|8
|17
|18
|18
|13.BATMAN PETROLSPOR
|17
|4
|6
|7
|11
|18
|18
|14.ERBAASPOR
|17
|4
|3
|10
|12
|22
|15
|15.CİZRE SPOR
|16
|3
|4
|9
|11
|36
|13
|16.ARHAVİSPOR
|17
|3
|2
|12
|12
|27
|11
|17.YALOVASPOR
|17
|2
|4
|11
|14
|29
|10
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BURSA YILDIRIMSPOR
|17
|9
|5
|3
|23
|9
|32
|2.DÜZCESPOR
|17
|9
|5
|3
|28
|19
|32
|3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR
|17
|10
|2
|5
|19
|13
|32
|4.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|16
|9
|3
|4
|21
|11
|30
|5.ADIYAMAN 1954
|17
|7
|9
|1
|18
|11
|30
|6.BAYRAMPAŞA
|17
|7
|5
|5
|28
|18
|26
|7.52 ORDUSPOR FK
|17
|5
|9
|3
|25
|17
|24
|8.ALANYA KESTELSPOR
|17
|6
|5
|6
|22
|20
|23
|9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR
|17
|6
|4
|7
|26
|29
|22
|10.BERGAMA BELEDİYESPOR
|17
|5
|7
|5
|18
|22
|22
|11.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|17
|5
|6
|6
|13
|23
|21
|13.KOZANSPOR FK
|17
|4
|7
|6
|13
|15
|19
|14.SİLİVRİSPOR
|17
|4
|6
|7
|14
|23
|18
|15.MODAFEN
|17
|4
|4
|9
|14
|21
|16
|16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|17
|3
|2
|12
|10
|25
|11
|17.MUĞLASPOR
|17
|1
|5
|11
|10
|24
|8
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar
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