Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
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Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

28.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:59
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16'ncı, 2, 3 ve 4. gruplarda da 18. hafta karşılaşmaları yapıldı.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 16'ncı, 2, 3 ve 4. gruplarda da 18. hafta karşılaşmaları yapıldı.

1. Grup'ta Bucaspor 1928, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Somaspor, 4. Grup'ta da Bursa Yıldırımspor liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMOGBMAYP
1.BUCASPOR 1928161132341136
2.DİYARBEKİRSPOR161132231136
3.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR16925241129
4.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR16835221727
5.OFSPOR16754232026
6.BELEDİYE DERİNCESPOR16664221424
7.EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR16655222123
8.FATSA BELEDİYESPOR16655141523
9.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR16547181619
10.1877 ALEMDAĞ 16547212719
11.ARTVİN HOPASPOR16538213218
12.KIZILCABÖLÜKSPOR16457172217
13.PAYASSPOR16448192316
14.ÇANKAYA FK165110132716
15.ANTALYA KEMERSPOR16358152814
16.MANİSASPOR1616911249
2. Grup:

TAKIMOGBMAYP
1.FETHİYESPOR15924301129
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR15924291129
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR15843211328
4.YOMRASPOR15663211624
5.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ15663161524
6.CEYHANSPOR15645222722
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR15564211521
8.KAHTA 02 SPOR15555211520
9.MARDİN FOSFATSPOR15555191620
10.TEKİRDAĞSPOR16466191918
11.İSKENDERUN FK15537152318
12.ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI15456151917
13.AĞRI 197015528112317
14.HALİDE EDİP ADIVARSPOR15375142216
15.KARAMAN BELEDİYESPOR15366202215
16.TOKATSPOR15438112815
17.YOZGATSPOR 195915267102012
3. Grup:

TAKIMOGBMAYP
1.SOMASPOR171151361638
2.İÇEL İDMANYURDU17104325834
3.ESENLER EROKSPOR171034321633
4.ISPARTA 3217854291829
5.KARŞIYAKA17854211429
6.ÇATALCASPOR17854211629
7.ÇARŞAMBASPOR17773201228
8.ŞİLE YILDIZSPOR17665212124
9.ALTINDAĞSPOR17656141623
10.ELAZIĞ KARAKOÇAN FK17476111519
11.GÖLCÜKSPOR1754891419
12.OSMANİYESPOR FK17638171818
13.BATMAN PETROLSPOR17467111818
14.ERBAASPOR174310122215
15.CİZRE SPOR16349113613
16.ARHAVİSPOR173212122711
17.YALOVASPOR172411142910
Not: Osmaniyespor FK'nin 3 puanı silinmiştir.

TAKIMOGBMAYP
1.BURSA YILDIRIMSPOR1795323932
2.DÜZCESPOR17953281932
3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR171025191332
4.68 AKSARAY BELEDİYESPOR16934211130
5.ADIYAMAN 195417791181130
6.BAYRAMPAŞA17755281826
7.52 ORDUSPOR FK17593251724
8.ALANYA KESTELSPOR17656222023
9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR17647262922
10.BERGAMA BELEDİYESPOR17575182222
11.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR17566212321
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ17566132321
13.KOZANSPOR FK17476131519
14.SİLİVRİSPOR17467142318
15.MODAFEN17449142116
16.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR173212102511
17.MUĞLASPOR17151110248

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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