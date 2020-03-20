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Amerika Birleşik Devletleri, Furkan Korkmaz, Philadelphia, basketbol, Spor

Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

20.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:38
Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers'ta 3 kişide koronavirüs çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers, oyuncular, antrenörler ve personellere koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.

Yapılan testlerin 3 kişide pozitif çıktığı belirtilirken, koronavirüse yakalananların isimleriyle ilgili bilgi verilmedi.

Ayrıca Boston Celticsli Marcus Smart, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan ABD'li oyuncu, "İyiyim, herhangi bir semptom hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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