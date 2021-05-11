Fransız milletvekilinden Cumhurbaşkanı Macron'a İsrail'e yaptırım çağrısı
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Fransız milletvekilinden Cumhurbaşkanı Macron'a İsrail'e yaptırım çağrısı

Fransız milletvekilinden Cumhurbaşkanı Macron'a İsrail'e yaptırım çağrısı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) partisi Milletvekili Gwendal Rouillard, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İsrail devletine yaptırım çağrısında bulundu.

Fransa'da iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) partisi Milletvekili Gwendal Rouillard, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İsrail devletine yaptırım çağrısında bulundu.

Rouillard, Macron'a yazdığı açık mektupta, hafta sonundaki İsrail polisinin müdahalelerinde 300'den fazla Filistinlinin yaralandığını belirterek, "Fransa'yı açıkça ve kesinkes, İsrailli yetkililerin tutumunu ve kararlarını kınamaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Ramazan boyunca ibadet yerlerine girişe izin verilmemesine Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailelerin zorla yerinden edilmesinin eklendiğini kaydeden Rouillard, Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca İsrail hükümeti ve aşırı sağcı grupların aralıksız ve gaddar baskılarını kabul edemeyeceğini vurguladı.

İsrail devletine güçlü yaptırım çağrısı

Rouillard, son olayların "adaletsizlik ve kanunsuzluktan beslenen, nihayetsiz çatışmalara yol açarak barış ve güvenliğe izin vermeyen statükonun ötesine gitme zorunluluğunu" hatırlattığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Görevinizin bir parçası olarak, Fransa ve Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail devletine karşı güçlü yaptırımlar benimsemesi, Filistin devletinin BM kararlarına uygun olarak 1967 sınırlarıyla tanınması çağrısında bulunuyorum. Sadece adalet barışa olanak sağlayacaktır."

Fransa'daki Müslümanlardan, uluslararası topluma harekete geçin çağrısı

Öte yandan "Fransa Müslümanları" kuruluşu tarafından yapılan basın açıklamasında, kutsal ramazan ayının son günlerinde Kudüs'te şiddet olaylarının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Huzur ve barış mekanı olan Mescid-i Aksa'nın şiddete sahne olmasının şok edici olduğu, Filistinlilere karşı polis baskısı ve aşırıcı grupların provokasyonlarının şiddeti tırmandığına dikkat çekilen açıklamada, "Uluslararası toplumu, şiddete ve Filistinli ailelerin haksız şekilde yerlerinden edilmesine bir an önce son verilmesini talep etmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında ise 9'u çocuk 20 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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