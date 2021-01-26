Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 417 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 86 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 417 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 79 bin 943'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 22 bin 86 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 79 bin 943'e ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 219 bin 152 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 74 bin 106 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı