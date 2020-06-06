Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 142'ye yükseldi
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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 142'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 142'ye çıktı.

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 142'ye yükseldi
06.06.2020 22:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 22:07

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 142'ye çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 579 artışla 191 bin 39'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 1059'u yoğun bakımda olmak üzere 12 bin 479 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 59 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 309 artarak 70 bin 806'ya yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 142'ye ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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