Fransa'da hapishanelere bilgisayar geliyor, her hücrede mahkumlar için tablet olacak

Fransa'da her hapishane hücresine bir bilgisayar geliyor. Deneme sürecine şimdiden başlanan projede her mahkum kaldığı hücrede tablet kullanabilecek. Dış dünyayla internet bağlantısı olmayacak ekranlarla mahkumlar hapishane içinde kurulacak ağa bağlanacak ve mahkumiyetleri ile ilgili konularda yönetimle görüşebilecek.

Uyguluma kapsamında tutuklular duruşmalara video-konferans sistemi ile katılabilecek, cezaevi müdürlüğüne dilekçelerini ve şikayetlerini iletebilecek ve hatta hapishane kantininden yemek siparişi verebilecek. Ziyaretçi kabul gününde konuşma bölümleri önceden rezerve edebilecek, mahkum yakınları kendilerine para aktarabilecek. Euronews.com'da Görüntüle