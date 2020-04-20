Fransa: Covid-19 bahanesi ile hukuk devleti ilkesini ihlal eden ülkeler AB karşısında hesap verecek Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Covid-19 ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkesini ihlal eden ülkelerin Avrupa Birliği Konseyi karşısında hesap vermek durumunda kalacağını duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Covid-19 ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkesini ihlal eden ülkelerin Avrupa Birliği Konseyi karşısında hesap vermek durumunda kalacağını duyurdu. Hedef tahtasında bulunan Macaristan ve Polonya konusunda Le Monde gazetesine konuşan Le Drian, "Zamanı gelince bu konu masaya yatırılacak, umarım bir sonraki Avrupa Birliği Konseyi toplantısında bu mümkün olur. Şimdi öncelik koronavirüs ile mücadele olmalı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com