Foça Tatil Köyü için yeni ihale süreci başladı

İZMİR'in Foça ilçesinde bulunan ve Club Med (Club Mediterranee) Fransız Tatil Köyü olarak bilinen Foça Tatil Köyü için Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yeniden ihaleye çıkılacağı duyruldu. 49 yıllığına işletme hakkının verileceği ihale için son teklif tarihi, 20 Nisan 2021 olarak açıklandı.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olan Foça Tatil Köyü, 1968 ile 2005 yılları arasında hizmet verdi. Türkiye ve dünyadan bir çok ünlü ismi ağırlayan tatil köyünün 2005 yılında kapatılmasının ardından özelleştirilmesi için 3 kez ihaleye çıkıldı. 2006 ve 2018 yıllarında yapılan ihaleleri kazanan şirketlere Özelleştirme İdaresi'nce tahsis yapılmadı ve ihaleler iptal edildi. 2010 yılında açılan ihaleye ise teklif veren olmadı.

İŞLETME HAKKI 49 YILLIĞINA VERİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 Şubat 2021 tarihinde, resmi web sitesinde Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirileceğini ve konuya ilişkin ilanın resmi gazetede yayınlandığını duyurdu. Duyuruda, "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir ili Foça ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 1855 ada 9, 10, 11, 12 ve 4 no'lu parsellerdeki Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilat, bir bütün halinde 4046 sayılı kanun hükümleri kapsamında 49 yıl süreyle 'işletme hakkının verilmesi' yöntemiyle özelleştirilecektir. İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 'pazarlık' usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup, ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 30'u peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 ayda ödenebilecektir" denildi.Duyuruda ihale teminat bedelinin 3 milyon TL olduğu, şartnamenin 2 bin 500 TL karşılığı alınabileceği ve son teklifin 20 Nisan 2021 tarihinde verilebileceği de bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı