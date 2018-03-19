Fiskobirlik'in Gözü Dünya Pazarında

FİSKOBİRLİK YK Başkanı Lütfi Bayraktar, FİSKOBİRLİK olarak iç pazar kadar dünya şekerli ürünler sektöründe de yer almak için çalıştıklarını, birlik markalı ürünlerin yaklaşık 15 ülkeye ihraç edildiğini, dış pazarın her geçen yıl genişlediğini bildirdi.