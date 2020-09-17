Fırat Üniversitesi öğrencilerinden "enkaz altı arama kurtarma cihazı" Elazığ Fırat Üniversitesinde 6 öğrenci, afetlerde enkaz altında kalanlar için kurtarma cihazı tasarladı.

Elazığ Fırat Üniversitesinde 6 öğrenci, afetlerde enkaz altında kalanlar için kurtarma cihazı tasarladı.

Teknoloji Fakültesindeki öğrencileri, 24 Ocak'ta yaşadıkları 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenerek, enkaz altında kalanlara daha hızlı ulaşıp, güvenli bir şekilde çıkarılması için cihaz tasarlamaya karar verdi.

Bu kapsamda öğrenciler, hocalarının gözetiminde ve onların yönlendirmesiyle yaklaşık 7 ay süren çalışma sonucu "Umut" adını verdikleri enkaz altı arama kurtarma cihazı geliştirdi.

Cihazın enkaz altına inip termal kamerayla gördüğü kişiyle mikrofon sayesinde iletişim sağlaması, önündeki kargo bölümüne konulan acil ihtiyaç malzemelerini de ona ulaştırması hedefleniyor.

Tasarımlarıyla ile Gaziantep'deki TEKNOFEST'e "insanlık yararına teknoloji afet yönetimi" kategorisine başvuruda bulunan gençler, 105 takım arasında ilk 6'ya girerek finale katılmaya hak kazandı.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ersin Ulaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Ocak'ta yaşadıkları depremden etkilenerek arkadaşlarıyla insanlığa faydalı olabilmek için cihaz geliştirdiklerini söyledi.

Enkaz altında kalan insanlara hızlı ulaşıp güvenli bir şekilde çıkarılmasına katkı sunmak için bu tasarımı yaptıklarını dile getiren Ulaş, şöyle konuştu:

"Robotumuz yapay zeka, üç boyutlu görüntü tarama, kişi ile direk iletişime geçebilme, kişiye kargo bölümüyle de ilaç ve su götürebilme özelliklerine sahip. Ayrıca enkaz altında kalan kişinin sağlık bilgilerine ulaşıp en hızlı şekilde yardım ekiplerine bildiriyor."

Operatör yönlendiriyor

Cihaz enkaz altına indiğinde karşılaşabileceği çamur ve suya göre de dizayn edildiğini aktaran Ulaş, şunları kaydetti:

"Dışarıdan gelen sesleri ayırt ederek sadece insan sesini kullanıcıya iletilmesi gibi sistemler kullandık. Üç bloktan oluşan bir robot tasarımımız var. Hem enkazın içinde rahat hareket edebilmesi hem de daha hızlı olabilmesi için tasarlanmış bir yapıya sahip. Robotumuzun ön bölümünde bulunan kameralar sayesinde operatör ile yönlendirilerek hareket ediyor. Üzerinde bulunan ses sensörleri sayesinde enkazın altındaki seslere radar yardımıyla daha hızlı ulaşım sağlayabiliyor. Robot, üzerindeki mikrofon ve hoparlör sayesinde enkaz altındaki kişi ile birebir iletişime geçilebiliyor"

Her türlü şartta çalışabiliyor

Öğrencilerden Ömer Muhammet Uzun da yaşanan depremi gözleyerek, ihtiyaç duyulan cihazı tasarladıklarını belirtti.

Mühendislik bilgileri ile insanlığa faydalı bir proje ürettiklerini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Umut, enkaz altında her türlü şartta çalışabilecek şekilde tasarlandı. Baş kısmında kargo kısmı var. Bazen öyle anlar geliyor ki enkazın altında kişi saatlerce kalabiliyor. Depremden zarar görmüyor. Kargo bölümü sayesinde acil ihtiyaçları kişiye götürebiliyor."

Yaptıkları projeyi tanıtabilmek için TEKNOFEST'e katıldıklarını dile getiren Uzun," Çeyrek final ve yarı finalleri geçerek finalde yarışmaya hak kazandık. 105 ekip içerisinde 6'ıncı olarak finale kaldık. Burada birinci olarak projeyi hak ettiği yere taşıyacağız." dedi.

"Farklı amaçlar için de kullanabilir"

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu ise öğrencileri ile insanlık yararına proje üretmek için çabaladıklarını söyledi.

Yaşanan depremden sonra öğrencilerinin böyle bir proje ile geldiklerini kendisinin de destek verdiğini işaret eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz yaşanan depremin ardından böyle bir proje fikri ile geldi. Özellikle depremde derinlerde kalan insanlara ulaşma noktasında sorunlar yaşanıyordu ve onlara ulaşmada zaman alıyordu. Biz de buna bir çözüm bulabilmek için bu projeye başladık."

Öğrencilerin 7 aylık bir çalışma ile projeyi önemli bir aşamaya getirdiğini kaydeden Türkoğlu, "Yapılan robot enkaz altındaki canlılara ulaşmayı hedeflemekte ama farklı amaçlar için de kullanabilir. Savunma sanayisinde, yer altında ve su altına da bunu adapte etmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA