Fırat Nehri'nde boğulan gençler Gaziantep'e getirildi
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Fırat Nehri'nde boğulan gençler Gaziantep'e getirildi

Fırat Nehri'nde boğulan gençler Gaziantep'e getirildi Serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan 2 gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

03.08.2020 02:53 | Son Güncelleme: 03.08.2020 03:01

Fırat Nehri'nde boğulan gençler Gaziantep'e getirildi

GAZİANTEP - Serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan 2 gencin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Kale meydanı köyü bölgesinden geçen Fırat Nehrine giren ve akıntıya kapılarak boğulan yabancı uyruklu Musa Alav ile Yusuf Alhamdo isimli 2 gencin naaşı Nizip Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada bekleyen 2 gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Tabutlara sarılan gençlerin yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Fırat Nehri'nde boğulan gençler Gaziantep'e getirildi

Kaynak: İHA

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