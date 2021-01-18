Fındık üreticisinde kar sevinci
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Fındık üreticisinde kar sevinci

18.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:50
Fındık üreticisinde kar sevinci

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yörede etkili olan kar yağışının fındık üreticilerini sevindirdiğini söyledi.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, yörede etkili olan kar yağışının fındık üreticilerini sevindirdiğini söyledi.

Karan, AA muhabirine, yörede birkaç gündür 200 ve üzerindeki rakımda kar yağışının etkili olduğunu belirtti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle risk altında bulunan fındık bahçeleri için karın adeta ilaç gibi geldiğini ifade eden Karan, "Kar tam zamanında geldi. Adeta ilaç oldu. Bitki yeniden kendisine gelecek ve kısa zamanda toparlanacaktır. Soğuk ve kar üreticilerimizi sevindirdi." dedi.

Fındık ürününde tarım sigortasının 10 Mart tarihine kadar yaptırılabileceğini ifade eden Karan, çiftçilere gelecek dönemlerde meydana gelebilecek doğa olaylarında mağduriyet yaşamamaları için mutlaka ürünlerini sigortalatmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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