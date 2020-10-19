Filistin'den İsrailli telekomünikasyon şirketine Batı Şeria'da çalışma ruhsatı verilmesine tepki
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Filistin'den İsrailli telekomünikasyon şirketine Batı Şeria'da çalışma ruhsatı verilmesine tepki

19.10.2020 20:17 | Son Güncelleme: 19.10.2020 20:20
Filistin'den İsrailli telekomünikasyon şirketine Batı Şeria'da çalışma ruhsatı verilmesine tepki

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Tel Aviv yönetiminin, İsrailli bir telekomünikasyon şirketine işgal altındaki Batı Şeria'da çalışma ruhsatı vermesine tepki gösterdi.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, Tel Aviv yönetiminin, İsrailli bir telekomünikasyon şirketine işgal altındaki Batı Şeria'da çalışma ruhsatı vermesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketine Batı Şeria'da çalışma ruhsatı verilmesinin, İsrail'in kendi politikaları ve keyfi uygulamaları için Filistin ekonomisini rehin almaya devam etmesi olarak değerlendirildi.

Açıklamada, uluslararası kurumlardan İsrail'in bu uygulamalarına son vermesi için müdahale etmesi talep edildi.

İsrail medyasında dün İsrail İletişim Bakanı Yoaz Hendel'in "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketine Batı Şeria'da çalışma ruhsatı verdiği haberleri yer almıştı.

Söz konusu şirketin işgal altındaki Batı Şeria'da 36 yıldır ruhsatsız olarak çalıştığı, ruhsat verilmesiyle şirketin Yahudi yerleşim birimlerinin bulunduğu bölgeler dahil tüm Batı Şeria'da geniş alt yapı hazırlaması gerektiği aktarılıyor.

Ruhsatın, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhak planının gündemde olduğu bir dönemde ve Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria'da 5 bin yeni konut inşa edileceğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra verilmesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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