Filistin'den İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımlarına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da artırdığı yıkımlara tepki göstererek, bu yıkımları "dünyaya meydan okuma" şeklinde değerlendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da artırdığı yıkımlara tepki göstererek, bu yıkımları "dünyaya meydan okuma" şeklinde değerlendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki "C bölgesi" olarak sınıflandırılan tüm bölgelerde Filistinlilerin varlığını hedef alan şiddetli bir kampanya başlattığına dikkati çekilerek, Tel Aviv yönetiminin hayvan yetiştiriciliği ve tarım başta olmak üzere Filistinlilerin yaşam imkanlarını yok etmeye çalıştığı vurgulandı.

İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü yıkım politikasının bir tür "etnik temizlik" anlamına geldiği ve Tel Aviv yönetiminin Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme yöntemiyle Batı Şeria'yı fiilen ilhak ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "yasal bir caydırıcılık ve yaptırımla karşılaşmayan" İsrail'in, Filistinlilerin ev ve mülklerini yıktığı veya el koyduğu ve dünyaya meydan okuduğu belirtildi.

İsrail makamları, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi" olarak sınıflandırılan bölgelerinde Filistinlilerin ev ve iş yerlerine yönelik yıkım politikalarına hız vermiş durumda.

İsrail, geçen yıl 500'den fazla ev ve iş yerini yıktı

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat