Ferizli'de çıkan ev yangını söndürüldü

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ceylandere Mahallesi'nde Ramazan K'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen Ramazan K'nın oğlu Çınar K, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, evde hasara neden oldu.