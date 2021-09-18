Ferizli'de çıkan ev yangını söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ferizli'de çıkan ev yangını söndürüldü

AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel
Ferizli'de çıkan ev yangını söndürüldü

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ceylandere Mahallesi'nde Ramazan K'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında dumandan etkilenen Ramazan K'nın oğlu Çınar K, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, evde hasara neden oldu.

Ferizli'de çıkan ev yangını söndürüldü

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Düm Tek Tek Kylie Jenner
Spor Arda Turan Okan Buruk Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ferizli'de çıkan ev yangını söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 10:21:00. #1.17#