Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
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Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi

10.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:25

Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Erzurum'a geldi.

Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Erzurum'a geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Erzurum Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe Derneği yöneticileri karşıladı.

Dernek görevlileri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a çiçek verdi.

Sarı-lacivertliler, daha sonra takım otobüsüyle havalimanından ayrılarak, konaklayacakları otele geçti.

Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi
Fenerbahçe kafilesi Erzurum'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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