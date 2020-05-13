Fenerbahçe, Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı
Fenerbahçe Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
13.05.2020 23:36 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:36
Fenerbahçe Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.
Kaynak: AA