Fenerbahçe, Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı Fenerbahçe Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi. Kaynak: AA