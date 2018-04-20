Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında Yaşananlar Örgütlü Bir Hadise"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin, "Dünkü fotoğrafa baktığımızda ve daha sonra incelediğimizde bunun açıkça ki savcılık da araştırıyor, örgütlü bir hadise olduğu, kumpasa doğru gittiği çok açık ve net şekilde görülüyor." dedi.

Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığınca kuruluşlarının 25. yılı dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "Birlikte Çeyrek Asır" programında, Büyük Birlik Partisi'nin Türk siyasetinin itibarı ve yüz akı olarak yürümeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin güvenlik güçlerinin içeride ve dışarıda terörün her türlüsüne karşı topyekün, ciddi mücadele verdiğini, bunu sonuna kadar desteklediklediklerini vurgulayan Destici, ülkeyi karıştırmak, huzursuzluk, ülkeyi kamplaştırıp, ayrıştırıp Suriye'ye çevirmek isteyenlerin amaçlarından asla vazgeçmediklerini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Müslüman Türk milleti var olduğu sürece de vaz geçmeyeceklerini söyleyen Destici, bugüne kadar nasıl fırsat verilmediyse bundan sonra da emperyalistlerin emellerine ulaşmalarına canlarını verseler de fırsat vermeyeceklerini dile getirdi.

"Mücadelemiz devam edecek"

Destici, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada savcılığın bazı şüpheliler yönünden takipsizlik kararını kaldırmasına ilişkin şönları kaydetti:

"Önemli olan bu adımın atılmasıdır. Genel merkezden ve diğer hukukçularımızla çalışmalar sürdürülüyor. Bu takipsizlik kararında eksik gördüğümüz yönlerine savcılık nezdinde itirazlarımızı gerçekleştireceğiz, nasıl daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının üst dereceli memurlarla ilgili verdiği takipsizlik kararını Adalet Bakanlığına başvurarak kamu yararına bozulması kararı çıkmışsa burada da bu yolu izleyeceğiz. Yani sadece savcılık nezdinde müracaatlarımızı yapmayacağız, ayı zamanda Adalet Bakanlığı nezdinde de başvurularımızı yapıp eksik gördüğümüz yönleriyle ilgili de kamu yararı yönünden bozulmasını isteyeceğiz. Ta ki şehadet sürecindeki bütün şüpheler ortadan kaldırılıp, bu süreçte bilerek hatası, ihmali, kusuru ve kastı olanlar hukuk karışına çıkarılacak ve hak ettiği cezayı alana kadar mücadelemiz devam edecek."

"Örgütlü bir hadise"

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan ve 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına değinen Destici, şunları kaydetti:

"Orada yaşanan hadiselerin sportif bir olay olmadığını, fair play'e yakışmadığını söyleyebiliriz ama dünkü fotoğrafa baktığımızda ve daha sonra incelediğimizde bunun açıkça ki savcılık da araştırıyor, örgütlü bir hadise olduğu, kumpasa doğru gittiği çok açık ve net şekilde görülüyor. Türkiye'yi karıştırmak isteyenler her alana el atmış vaziyetteler. Ben buradan başta milli takımlar teknik direktörlüğümüzü de yapmış Şenol Güneş hocamıza geçmiş olsun diliyorum. Bundan sonra hiçbir hocamızın ya da sporcumuzun başına böyle hadiseler gelmez, hiçbir stadımızda böyle hadiseler yaşanmaz. Buradan bütün milletimize uyarımızı yapıyoruz. Stattaki seyirciye de sokaktakine de üniversitedeki öğrencimize de işçi kardeşimize de herkese çağrımızı yapıyoruz. Tabii ki en başta siyasi partililere yapıyoruz, iktidarıyla, muhalefetiyle, meclis içi ve dışıyla... Bizim şu anda en çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir. Birlik ruhumuza hiç kimsenin zarar vermesine müsaade etmemeliyiz."

Destici, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde, milletin sözüne rıza gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının ardından Destici, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitiren Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, Erhan Üstündağ ve gazeteci İsmail Güneş'in ailelerine ve partiye emek verenlere teşekkür belgesi verdi.