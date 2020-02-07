Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ile pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bir grup taraftar, idmanın bir bölümünü izleyerek sarı-lacivertli futbolculara destek verdi.
Tesislerde kampa giren Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.