Fedakar öğretmenlerden kırsaldaki öğrencilere uzaktan eğitim sürecinde anlamlı destek

Van'ın Özalp ilçesinde, uzaktan eğitim sürecinde internet üzerinden eğitimlerini sürdüren öğrencilerini yalnız bırakmayan öğretmenler, öğrencileri evlerinde gerekli tedbirler eşliğinde ziyaret ederek hem işledikleri konularla ilgili hazırladıkları özetleri dağıtıyor hem de yanlarında...

Van'ın Özalp ilçesinde, uzaktan eğitim sürecinde internet üzerinden eğitimlerini sürdüren öğrencilerini yalnız bırakmayan öğretmenler, öğrencileri evlerinde gerekli tedbirler eşliğinde ziyaret ederek hem işledikleri konularla ilgili hazırladıkları özetleri dağıtıyor hem de yanlarında götürdükleri tahtada örnek sorular çözerek çocukların dersleri daha iyi anlamasını sağlıyor.

İlçeye bağlı 4 kırsal mahalledeki 220 öğrencinin taşımalı olarak eğitim gördüğü Şehit Aydın Muştu Ortaokulunda görevli öğretmenler, öğrencilerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitimin uygulandığı bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için fedakarca görev yapıyor.

Bazı öğrencilerin evlerinde internet olmadığı için uzaktan eğitime katılamaması üzerine harekete geçen öğretmenler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları konu özetleri, örnek soru ve etkinlik materyallerini maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerini alıp kapı kapı dolaşarak öğrencilere ulaştırıyor.

Çocukların uzaktan eğitim sürecini verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı dersler veren öğretmenler, boş zamanlarında da işledikleri konuların özetlerini çıkarıyor, örnek sorular hazırlayıp, günlük etkinlik materyalleri oluşturuyor.

Haftanın iki günü öğrencileri kırsal mahallelerdeki evlerinde ziyaret eden öğretmenler, hem hazırladıkları materyalleri dağıtıyor hem he işlenen konularla ilgili örnek sorular sorarak konuları daha iyi anlamalarını sağlıyor.

"Öğrencilerimizi yanlız bırakmıyoruz"

Okul Müdürü Necim Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde öğrenciler ve velilerle sürekli görüştüklerini, neler yapmaları gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Öğrencilere daha faydalı olabilmek için öğretmenlerle çeşitli materyaller hazırladıklarını belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Okulumuza ilçeye bağlı 4 köyden taşımalı sistemle öğrenciler geliyor. Okulumuzda görev yapan 14 öğretmenimizle Kovid-19 sürecinde öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Öğretmenlerimiz canlı derslerde işlenen konularla ilgili özet, soru ve etkinlik içeren materyaller hazırlayarak tek tek evlerinde ziyaret ettikleri öğrencilere ulaştırıyorlar. Gerek internet üzerinden canlı ders vererek gerek okul öğretmenleri ve idarecileri olarak planladığımız çalışmayla ev ziyaretleriyle öğrencilerimizin yanında yer alıyoruz. Bütün ziyaretlerimizde rehber öğretmenimiz de bize eşlik ediyor. Tek amacımız salgından dolayı öğrencilerimizin derslerinden geri kalmaması. Meslektaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim."

"Kovid-19 kurallarına uyuyoruz"

Fen Bilimleri Öğretmeni Merve Sarıkaya ise bu süreçte sınava hazırlanan öğrencilerinin okulla bağlarının kopmaması ve derslerinden geri kalmamaları için böyle bir çalışma başlattıklarını aktardı.

Sınava hazırlanan öğrencilerine destek olmak istediklerini vurgulayan Sarıkaya, "Öğrencilerimizi haftada iki gün evlerinde ziyaret ederek hazırladığımız ders notlarını teslim ediyoruz. İşlenen konularla ilgili sorular çözerek uzaktan eğitimin daha verimli olmasını sağlıyoruz. Anlayamadıkları konuları tekrar anlatıyor, çözemedikleri soruları birlikte çözüyoruz. Bu süreçte maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralarına dikkat ediyoruz. Bütün öğretmen arkadaşlarımızla bu özverili çalışmayı sürdürüyoruz. Tek amacımız bu zorlu süreçte öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Zelal Özdemir de "Bizi bu zor günlerde yalnız bırakmayan bütün öğretmelerime teşekkür ediyorum. Bizlere ek kaynak olarak test, konu anlatımı ve özetler getiriyorlar. Haftalık canlı ders konularında anlamadığımız ve çözemediğimiz sorularda bizlere yardımcı oluyorlar. Onlar sayesinde sınavlara daha iyi hazırlanıyoruz." dedi.

Veliler de öğrencileri için büük fedakarlık yapan öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı