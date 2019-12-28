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Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Burak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Bulak ile yollarını ayırdı.

28.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:52
Fatih Karagümrük, teknik direktör Giray Burak ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Fatih Karagümrük'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Giray Bulak ile karşılıklı görüşerek ayrılmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı sonsuz teşekkür eder, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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