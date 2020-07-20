Fatih Belediyesi, Fatih'in kültürel mirasına sahip çıkıyor Fatih Belediyesi, ilçenin kültürel varlıklarını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için 'Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nü kurdu.

Fatih Belediyesi, ilçenin kültürel varlıklarını korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için 'Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nü kurdu.

Medeniyetlere ev sahipliği yapan, Roma ve Bizans İmparatorlukları ile Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış ve 10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı ile İstanbul'un tescilli eserlerinin üçte birine sahip olan, ayrıca Unesco tarafından Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen dört bölgeyi de sınırları içerisinde bulunduran Fatih Belediyesi, bu eşsiz hazineye sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için 'Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü' kurdu. Temmuz ayı meclis toplantısında 08.07.2020 tarih ve 82 sayılı karar ile kurulan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü bünyesinde, yeni kurulacak Taş ve Ahşap Atölyeleri ile Kültürel Miras Araştırma ve Projelendirme Şefliğinin yanı sıra, daha önce Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde faaliyet gösteren KUDEB Şefliği de hizmet verecek.

"Fatih'e değer katmaya devam ediyoruz"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan belediye bünyesinde kurulan yeni müdürlükle ilgili olarak, tarihi ve kültürel mirasımızı kendi doğal ortamında modern zamanın şartlarına göre ihya ederek, bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın ve bunu gelenek haline getirmenin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti. Başkan M. Ergün Turan, " 'Asıl İstanbul' olarak bilinen Fatih, her gün sokaklarında binlerce yerli ve yabancı turistin dolaştığı kadim sokaklarıyla, tescilli kültür varlıklarıyla, İstanbul'un hatta Türkiye'nin simgesi haline gelen mimari ve tarihi birçok esere ev sahipliği yapmasıyla eşsiz bir ilçe olma özelliğindedir. Belediyemiz bünyesinde hizmet vermeye başlayan 'Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüzü kurma amacımız, sahip olduğumuz hassas anlayış çerçevesinde kültürel mirasımızı ihya ederek, İstanbul'un kültürel kimliğine uygun projeler geliştirmek, bakım çalışmaları yapmak, koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak. Fatih Belediye Başkanlığı olarak; bize miras kalan bu eserleri gelecek nesillere emanet edeceğimiz güne kadar korumak, yaşatmak ve yenilemek anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu anlayıştan yola çıkarak hizmete açtığımız 'Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'müz ile eşsiz Fatih'e değer katmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nün başlıca görevleri; ilçedeki taşınır-taşınmaz kültür varlıkları ve yakın çevreleriyle ilgili tespitler yapmak, proje ve onarımlarına yönelik çalışmalar yürütmek ve böylece Fatih İlçesi'nde bulunan 10 binin üzerindeki eserin envanter verilerinin güncel tutulmasını ve en önemlisi bu verilerin kamuoyuyla paylaşılmasını sağlanacak.

Eserlerin yaşamdan kopuk tek başlarına kalmadan, Fatih ve İstanbul halkıyla iç içe bir yaşam sürdürebilmesi için kısa ve uzun vadeli kentsel-kültürel koruma stratejileri belirlenecek, bu kapsamda Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından eserlerin, özgün işlevi, plan kararları ve güncel ihtiyaç durumlarına göre ihya, fonksiyon ve mekan tasarımına yönelik fikir projeleri geliştirilecek ve uygulamalarına yönelik sürecin takip edilmesi sağlanacak.

Bakım ve onarımın yanı sıra koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim

KUDEB Şefliği tarafından özellikle vatandaşlarca kullanılan sivil mimarlık örneği yapılar için basit bakım izinlerinin değerlendirilmesine devam edilirken, bir yandan da yeni kurulacak Taş ve Ahşap Atölyeleri ile de Fatih'te bulunan ve ecdadımız tarafından bize emanet edilen tarihi çeşme, hazire, türbe gibi taşınmaz kültür varlıklarının sürekli temizlik ve bakımları yapılacak. Yapılacak bu çalışmalar ile eserlerde oluşabilecek daha büyük problemlerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bakım ve onarımın yanı sıra koruma bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim, bilgilendirme, yayın, etkinlik ve organizasyonlarının da düzenlenmesi planlanıyor.

Kendine has sesleri, renkleri ve tatları ile yemekleri, gelenek ve görenekleriyle Saray Kültürü'nü simgeleyen Fatih'in Somut Olmayan Kültür Mirası değerlerinin araştırılması, tescil edilmesi ve yaşatılmasına yönelik çalışmalar yine Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nce yapılacak.

Ayrıca daha fazla yerli ve yabancı turistin keyifle gezmesi için Fethin Fatih'i, Mimar Sinan'ın Fatih'i, Hattatlarla Bir Gün, Fatih'in Unutulmaz Tatları, Binbir Dua - Fatih'in Ziyaretgahları, Ben Bir Gezgin Olsam, Çocuğumla Geziyorum gibi tematik rota ve destinasyonların oluşturulması planlanıyor.

Sözlü tarih arşivi, fotoğraf ve film arşivleri oluşturmak, mezar taşları ve kitabelerin okutulması, Türkçeleştirilmesi ve yeni nesille buluşturulması için aplikasyonlar üretilmesi, geziler ve etkinlikler düzenlenmesi, Kültür Varlıklarıyla ilgili yayınlar hazırlanması, seminer ve sempozyumlar düzenlenmesi de yeni kurulan Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü'nün diğer önemli faaliyetleri arasında yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA