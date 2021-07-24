fastPay Wildcats PUBG takımıyla ilgili sinyaller verildi!
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fastPay Wildcats PUBG takımıyla ilgili sinyaller verildi!

fastPay Wildcats PUBG takımıyla ilgili sinyaller verildi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

fastPay Wildcats PUBG takımı geri dönüyor!

Giriş yaptığı her oyunda başarılı bir performans sergileyen espor organizasyonu fastPay Wildcats PUBG takımıyla ilgili sinyaller verildi.

Geçtiğimiz aylarda PUBG takımıyla yollarını ayıran organizasyon aylardır PUBG sahnesine giriş yapmadı. PUBG takımının başına menajer olarak getirilen eski başarılı oyuncu "buyukayi" kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı gönderide PUBG takımıyla ilgili sinyalleri verdi.

Buyukayi "Sözleşme görüşmeleri bitti, 3 oyuncumuz ile sözleşmelerimiz imzalandı, kulübe teslim ettim, kısa süre içerisinde açıklanır, hem oyuncularımıza hem kulübümüze hayırlı olsun, fastPay Wildcats PUBG'nin geleceği güzel olacak." açıklamasında bulundu. Gönderiye yapılan yorumlar ise bir hayli olumlu görünüyor.

Playerbros ekibi olarak organizasyona ve yeni duyurulacak oyunculara hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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