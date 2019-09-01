Falcao güle oynaya geliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Falcao, güle oynaya İstanbul'a geliyor.

01.09.2019 18:20
Falcao güle oynaya geliyor

Galatasaray'ın yeni transferi Falcao, güle oynaya İstanbul'a geliyor.


Galatasaray yeni transferi Radamel Falcao, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile İstanbul'a geliyor. Özel uçakla İstanbul'a gelen kafilede neşeli görüntüler dikkat çekti. Falcao ve Abdurrahim Albayrak'ın uçak içinde oynadığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.


Falcao'nun akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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