Fabrikada iş kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fabrikada iş kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Fabrikada iş kazası: 1 ölü

Bartın'da demir çelik fabrikasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bartın'da demir çelik fabrikasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan kazada damperi açık halde manevra yapan kamyon, vince çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen vinç kamyonun üstüne düştü. Direksiyon başında olan kamyon şoförü Talip Karakaya (36) araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası Karakaya'nın cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Fabrikada iş kazası: 1 ölü
Fabrikada iş kazası: 1 ölü
Fabrikada iş kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Ünal Karaman Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fabrikada iş kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:49:48. #1.16#
title