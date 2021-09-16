F1'de Vettel ve Stroll, 2022'de Aston Martin'de kalacak - Haberler Spor
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F1'de Vettel ve Stroll, 2022'de Aston Martin'de kalacak

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
F1'de Vettel ve Stroll, 2022'de Aston Martin'de kalacak

Formula 1 takımlarından Aston Martin, pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll ile gelecek sezon için anlaştığını duyurdu.

Formula 1 takımlarından Aston Martin, pilotları Sebastian Vettel ve Lance Stroll ile gelecek sezon için anlaştığını duyurdu.

Aston Martin'den yapılan açıklamada, kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Vettel ile Kanadalı Stroll'un 2022 sezonunda takım arkadaşı olarak kalmaya devam edecekleri belirtildi.

Aston Martin'de kaldığı için mutlu olduğunu belirten Vettel, "Gelecek sezon her takım için yeni bir başlangıç olacak. Bu durum ise bizim için büyük bir fırsat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Formula 1'de gelecek sezon araçların aerodinamik yapısında ve kurallarda yapılacak değişikliklerle daha rekabetçi bir yarış ortamına geçilmesi planlanıyor.

Bu sezon Azerbaycan Grand Prix'sinde ikinci olan Vettel'in 35, takım arkadaşı Stroll'un ise 24 puanı bulunuyor.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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Haber: F1'de Vettel ve Stroll, 2022'de Aston Martin'de kalacak - Haberler Spor
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