Ev yangını hasara neden oldu

03.10.2019 03:57

Erzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden olurken içeride mahsur kaldığı düşünülen evin sakini çobanı kurtarmak için itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri seferber edildi.

Yalnızbağ Mahallesi Mehmet Akif Sokağı'nda muhtarlığa ait çoban evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin evi sarması üzerine vatandaşlar çoban Kürşat Çoşgun'nun da evde mahsur kaldığını düşünerek itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu.

Yangını kontrol altına almak için çaba harcayan itfaiye görevlileri, öte yandan mahsur kaldığı öne sürülen Coşgun'u kurtarmak için gaz maskeleri takarak eve girdi.

Ekiplerce evde kimsenin bulunmadığı yönünde yapılan tespit sonucu görevliler ve mahalleli rahat nefes aldı.

Evi yanan çoban kahvehanede bulundu

Bunun üzerine araştırma yapan jandarma görevlileri ise çobanın yangından önce mahalledeki kahvehaneye gittiğini ve olay sırasında burada olduğunu belirledi.

Yaklaşık bir saat süren müdahale ile söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA