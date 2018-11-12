Etiyopya'lı Heyetten Kayseri Osb Ziyareti

Türkiye ve Etiyopya'da ki yatırım ve ticaret imkanlarının geliştirilmesi ve sıcak ilişkilerin kurulması amacıyla Etiyopya'dan gelen heyet Kayseri'de bir dizi ziyarette bulundu.

Oromıa Yatırım Komisyon Komiseri Reshıd Muhaba Seid başkanlığında Oromıa Diaspora Başkanı Abdulaziz İbrahim, Oromıa Başkan Yardımcısı Addısu Legas Duresso, Oromıa, Fınfınnee Özel Bölge Şefi Mustefa Abasımel Abalofe ve Fınfınnee Özel Bölgesi Yatırım Bankacılığı Yetkilisi Meseret Abese Tadese'den oluşan heyet Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Kayseri OSB'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Ziyaretçi heyet, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Heyete, Kayseri OSB tarafından yürütülen projeler hakkında bilgiler verildi.

Türkiye ve Kayseri'deki yatırım imkanları ve ticari ilişkiler konu başlığında gerçekleştirilen görüşme sonrasında heyet yetkilileri Kayseri OSB'nin örnek projelerini yakından takip ettiklerini ifade ederek, OSB ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KAYSERİ