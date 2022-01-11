Etiyopya'da serbest bırakılan muhalif liderler, hükümeti müzakereye çağırdı

Etiyopya'da 18 ay sonra serbest kalan Oromolu muhalif liderler, hükümete müzakere çağrısı yaptı.

Muhalif Oromo Federalist Kongresi (OFC) liderleri Bekele Gerba ve Jawar Muhammed, yaptıkları yazılı açıklamada, 18 ay boyunca tutsak kalmalarının hukuk dışı olduğunu ve iktidar partisinin seçimleri kazanmak için muhalifleri hapiste tuttuğunu belirtti.

Hükümetin barış ve müzakere söyleminin pratik eyleme dönüşmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Oromiya, Tigray ve Benishangul-Gumuz eyaletlerindeki çatışma ortamı için barışçıl ve müzakere edilmiş bir çözüm aranması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, dış aktörlerin Etiyopya'daki iç savaşın sona ermesi için pozitif rol oynaması gerektiği vurgulandı.

Çatışmayı artıracak eylemlerden kaçınması istenilen açıklamada, tüm siyasi tutuklu, gazeteci ve aktivistlerin de serbest bırakılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Etiyopya'daki karmaşık siyasi krizin çözümünün savaş olmadığı ancak Etiyopya halkları arasında yapılacak müzakere ve diyaloğun nihai barışı getirebileceği vurgulandı.

Etiyopya hükümeti, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Etiyopya'nın ana muhalefet partilerinden Oromo Federalist Kongresi (OFC) ve Balderas Partisi üst düzey yöneticilerini geçen hafta affettiğini duyurmuştu.

OFC liderleri Bekele Gerba ve Jawar Muhammed, Oromolu şarkıcı Hachalu Hundesa'nın suikasta kurban gitmesi sonrası çıkan şiddet olaylarının ardından tutuklanmıştı.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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