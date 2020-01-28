: Eskişehir porsuk çayı'nı çamur kapladı

28.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:30

Porsuk Çayı'nı çamur kapladı

ESKİŞEHİR'de kentin ortasından geçen Porsuk Çayı'nda akıntıyla gelerek zemine yerleşen tonlarca çamur ve balçığı temizlemek için büyükşehir belediyesi ekiplerince iş makineleriyle dip temizliği başlatıldı.

Sakarya Nehri'nin en büyük kollarından biri ve Eskişehir'in simgesi olan Porsuk Çayı zemini akıntıyla gelen çamurla kaplandı. Kentin ortasından geçen yaklaşık 8 kilometrelik Porsuk Çayı'nın 2 kilometrelik bölümünde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Çayın debisi kademeli olarak düşürülürken, iş makineleri de kanala inerek çamurları kamyonlara yükleyerek temizlik yapıyor. Yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan temizlik sayesinde Porsuk Çayı'nın eski rengine kavuşacağı, olası yoğun yağışlarda meydana gelebilecek taşkın riskini de ortadan kaldıracağı belirtildi.

Eskisehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan dip temizliği, Odunpazarı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMŞAS) mevkiinden başlatıldı. Çalışmalar kentin turistlik bölgesi olan Adalar ve Köprübaşı mevkiine kadar süreceği belirtildi. Belediye yetkilileri, Porsuk Çayı'ndaki suyun kademeli olarak kesildiği ve iş makinaları ile dipte biriken çöküntü malzemesini temizleyeceklerini, Porsuk Çayı'nın güzel görüntüsüne tekrar kavuşacağını ifade etti.

GONDOL SEFERLERİ DURDURULDU

Eskişehir'in simgesi haline gelen Porsuk Çayı'nda gondolla gezinti turları ise sudaki yoğun çamur ve balçık nedeniyle temizlik çalışmaları kapsamında durduruldu.

Kaynak: DHA

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