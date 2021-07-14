Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş
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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşandı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş yaşandı. Kütahya, 31,32 düşüş oranıyla son 1 haftada vaka sayısı en çok azalan 5 kent arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı, 3-9 Temmuz haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 88,50'den 19,98 düşüşle 68,52'ye geriledi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da ise vaka sayısı 100 bin kişide 101,55'ten 31,32 düşüşle 70,23 seviyesine indi. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 50,29'dan 19,66 düşüşle 30,63'e geriledi. Kütahya, 31,32 düşüş oranıyla son 1 haftada vaka sayısı en çok azalan Kars, Erzurum, Isparta ve Çorum ile birlikte ilk 5 şehir arasında yer aldı.

AŞILANAN SAYISI Eskişehir'de 516 bin 250'si birinci doz, 270 bin 664'ü ikinci doz ve üçüncü dozlarla birlikte kentte 845 bin 841 doz aşı yapıldı. Kütahya genelinde aşılama sayısı, 462 bin 365 doza ulaşırken, Bilecik'te ise 193 bin 439 doza çıktı.3 KENTİN HARİTASIÖte yandan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da düşen vaka sayıları, güncellenen Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Haritada kırmızı alanlar, mavi ve yeşile döndü.

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te vaka sayılarında düşüş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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