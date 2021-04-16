ESKİŞEHİR İTFAİYESİNİN TEK KADIN PERSONELİ HİLAL İTFAİYECİLİK BANA HUZUR VE GURUR VERİYOR

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 211 personel arasında tek kadın olarak görev yapan Hilal Mazlum (26), 4 yıldır sürdürdüğü mesleğinin kendisine huzur ve gurur verdiğini söyledi.

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 211 personel arasında tek kadın olarak görev yapan Hilal Mazlum (26), 4 yıldır sürdürdüğü mesleğinin kendisine huzur ve gurur verdiğini söyledi. Erkek mesai arkadaşlarının yanı sıra ailesinden de çok destek gördüğünü belirten Mazlum, 'Hem bölgede tek olmak hem de gece nöbetine kalıp yangınlara gitmek, trafik kazalarına gitmek, insanların canını, malını kurtarmak bana ayrıca huzur ve gurur veriyor' dedi.

Hilal Mazlum, Eskişehir İtfaiye Daire Başkanlığı'nda ki 211 personel arasında görev yapan tek kadın olarak dikkat çekiyor. Üniversitede Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra aldığı zorlu eğitimlerin ardından göreve başlayan ve 4 yıldır sahada çalışarak yangın söndürme ekiplerinde yer alan Hilal Mazlum, itfaiyecilik mesleğinin kendisine huzur ve gurur verdiğini söyledi.

İLK GÖREV YERİ ŞIRNAK

İtfaiyeci olmaya orta okul dönemlerinde karar verip lise eğitiminin ardından Karabük Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü'nden mezun olan Hilal Mazlum, ilk görevine de Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde başladı. Yaklaşık 3 yıllık sürede geceleri de nöbetlere kalarak yangın, trafik kazası ve doğal afetlerde görev alan Mazlum, yaklaşık 1 yıl önce döndüğü memleketi Eskişehir'de, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki görevini de başarıyla sürdürüyor. İtfaiyecilik mesleğinin zor olduğu kadar çok kıymetli bir iş olduğunu ifade eden Mazlum, 'Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra Şırnak İtfaiyesi'ne memur olarak atandım. Orada da sahada çalıştım. Daha sonra memleketim olan Eskişehir'e geldim, bir yıldır da burada görev yapıyorum. Zor bir iş yapıyoruz ama aynı zamanda kıymetli bir iş de yapıyoruz. İnsanları kurtarıyoruz, hayvanları kurtarıyoruz, insanların eşyalarını kurtarıyoruz. Yangından, kazadan kurtarıyoruz. Huzurlu oluyorum. 24 saat çalıştıktan sonra sabah eve gittiğimde, bir şeyleri başardığımda bu mesleği yaptığım için huzurla uyuyorum' dedi.

'GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'

Yangın, kaza yada görev aldığı doğal afetlerde kadın itfaiyeci görenlerin çok şaşırdığını anlatan Mazlum, erkek meslektaşlarının yanı sıra ailesinden de çok destek gördüğünü söyledi. Kadınlar her meslekte kendilerini gösterebileceklerine inandığını belirten Mazlum şunları söyledi:

'Bildiğim kadarıyla İç Anadolu bölgesinde sahada görev yapan tek kadın personel benim. İnsanların bakış açıları aslında çok güzel. İlk gördüklerinde şaşırıyorlar, daha sonra yavaş yavaş ki 1 yıldır burada görev yaptığım için alıştılar. Birlikte çalıştığım erkek iş arkadaşlarımdan ve başta ailem olmak üzere çevremden çok destek alıyorum. Hem bölgede tek olmak hem de gece nöbetine kalıp yangınlara gitmek, trafik kazalarına gitmek, insanların canını malını kurtarmak bana ayrıca huzur ve gurur veriyor?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı