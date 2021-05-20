Eskişehir'de ormanlık alanda yangın çıktı
Eskişehir'de Mihalıççık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Eskişehir'de Mihalıççık ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar