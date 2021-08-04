Eskişehir'de açık hava sinema keyfi
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Eskişehir'de açık hava sinema keyfi

Eskişehir'de açık hava sinema keyfi
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sinema salonu olmayan 12 ilçede başlattığı ve yarış atı Bold Pilot ile jokeyi Halis Karataş'ın hikâyesinin anlatıldığı 'Bizim İçin Şampiyon' filmi gösterimi Han ilçesi ile devam etti.

Bu yıl düzenlenen açık hava sinema günleri ile sinema salonlarının bulunmadığı kırsal 12 ilçede, 4 hafta boyunca salı, çarşamba ve perşembe günleri açık hava sinema keyfinin yaşanacağı film gösterimleri Seyitgazi, İnönü ve Günyüzü ilçelerinin ardından bu hafta Han ilçesinde devam etti.

Han ilçesi Cumhuriyet Meydanında gösterimi yapılan filme ilçede yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pandemi sebebiyle uzun zamandır sinema keyfini yaşayamadıklarını belirten Seyitgazi ilçesi sakinleri, açık havada film izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlar ile "Bizim İçin Şampiyon" filmini izleyen Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, "Sanat şehri olarak anılan Eskişehir'imizin ilçelerine de böyle etkinliklerle vatandaşlarımızın yanında olan Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyorum. Küçük bir ilçe olmamıza rağmen vatandaşlarımız sinema keyfini ilçe meydanımızda yaşadı. Tarih kokan ilçemiz etkinliklerimizle sanatla da anılacak." dedi.

Bu hafta Han ilçesiyle başlayan açık hava sinema geceleri, 4 Ağustos Çarşamba günü Mahmudiye Cumhuriyet Caddesi pazar yerinde ve 5Ağustos Perşembe günü Çifteler Cumhuriyet Meydanında yapılacak gösterimle devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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