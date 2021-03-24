Eski Fransız bakan Bertrand, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıkladı
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Eski Fransız bakan Bertrand, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıkladı

24.03.2021 23:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:52
Eski Fransız bakan Bertrand, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıkladı

Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand (56), 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski bakan Xavier Bertrand (56), 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu duyurdu.

Bertrand, Le Point dergisine verdiği demeçte, gelecek yıl yapılacak seçimde yarışacağını ve görevinin aşırı sağcı Marine Le Pen'i yenmek ve Fransızları birleştirmek olduğunu belirtti.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) cumhurbaşkanı adaylığı seçimlerine girmeyeceğini ifade eden Bertrand, devlet otoritesini yeniden tesis etmeyi, Paris merkezli siyaseti bitirmeyi ve çalışmayı ulusal projesinin temel taşı yapmayı hedeflediğini aktardı.

Bertrand, Jacques Chirac'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 2005-2007'de Sağlık Bakanı, Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde 2007-2009 ve 2010-2012 yıllarında Çalışma Bakanı olarak görev yapmıştı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da 8 Kasım 2020'de, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimine adaylığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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